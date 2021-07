QUÉ FUERTE. Monique Pardo estuvo este viernes en Amor y Fuego y narró la difícil situación que vive luego de sufrir una aparatosa caída durante una presentación de Diego Val en El Artista del Año, hace unas tres semanas.

Según contó la popular ‘Caramelo’, la productora de Gisela Valcárcel cubrió con los gastos de su atención inmediatamente después de la caída, sin embargo, a los dos días se desmayó y los médicos le indicaron que tendría secuelas por tres meses.

Monique Pardo intentó comunicarse con GV Producciones pero no tuvo éxito. Es así que acudió hasta las mismas instalaciones para ser atendida por ‘La Señito’, pero tampoco la encontró. “Gisela, no me abandones, me siento muy triste, Gisela me siento mal, por favor, búscame, comunícate conmigo”, dijo entre sollozos, asegurando que tenía un problema cardíaco a consecuencia del accidente.

Al no poder comunicarse con los encargados de El Artista del Año, la cantante le envió una carta notarial a la productora, solicitando que corran con sus gastos médicos y una cuantiosa indemnización.

“Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo... les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles, las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme, trabajar”, dijo Monique Pardo desesperada.

Monique Pardo se mostró desesperada por la situación que ahora vive tras sufrir aparatosa caída en El Artista del Año. Dice que accidente le dejó secuelas como problemas cardiacos y ahora le pide indemnización a Gisela Valcárcel.

DICE QUE CAÍDA NO FUE ACCIDENTAL

La popular caramelo indicó que la producción de El Artista del Año es descuidada y que otros artistas como ‘La Pánfila’ y Anahí de Cárdenas han pasado por lo mismo que ella.

En ese sentido, aseguró que es sospechoso que editaran su caída y que los jóvenes que cargaron el escenario donde estaba al momento del accidente, un cubano y un venezolano, trabajan para Gisela Valcárcel y viven en la casa de Susy Díaz.

“Yo no me caí, me cayeron, eso fue provocado, aparentemente, yo estaba parada actuando, cantando, me habían dado micro, yo no tenía cómo agarrarme ni sostenerme de nada... el escenario no tenían por qué moverlo hasta que yo me siente y lo que más me soprendió fue que cortaran ¿por qué cortaron? ¿por qué no salió todo completo?”, indicó.

“La producción de Gisela me ha abandonado... va ser terrible para ti (Gisela ) que me pase algo fatal”, agregó conmocionada.

