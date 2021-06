Monique Pardo denuncia a Gisela Valcárcel por ‘abandonarla’ después de su terrible caída

A través de su cuenta de Twitter, Monique Pardo expresó su malestar con Gisela Valcárcel por ‘abandonarla’, tras la terrible caída que sufrió en El artista del año, hace unas semanas, la misma que la dejó postrada en silla de ruedas por varios días.

Hace unas semanas, Monique Pardo compartió en sus redes sociales el video de una aparatosa caída que sufrió en las grabaciones de El artista del año. El accidente finalmente no fue transmitido en el programa y la pelirroja se mostró indignada.

Monique Pardo sufrió aparatosa caída en El Artista del Año que no fue emitida en TV

Días después, Monique Pardo calificó como ‘un atentado contra su vida’ la caída que sufrió el último sábado en ‘El artista del año’, que la ha dejado con varios moretones en el cuerpo.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso... pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, comentó la intérprete de ‘Caramelo’.

ABANDONADA

Según cuenta Monique, Gisela Valcárcel sigue sin comunicarse y denunció que ‘la han abandonado’. Como se recuerda, tuvo que acudir en silla de ruedas el día de Elecciones.

“Gracias Clínica San Gabriel por ayudarme ante el abandono de la señora Gisela”, escribió Monique Pardo en su cuenta de Twitter para expresar su molestia con lo ocurrido aquel día en la pista del reality.