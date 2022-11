La cantante y conductora Monique Pardo felicitó a Gisela Valcárcel por haber cumplido 35 años como conductora el pasado 28 de octubre, y señala que le tiene un gran cariño; a pesar de que hace unos meses la acusó de que la habían abandonado tras la aparatosa caída que sufrió en el programa de la Señito, cuando fue como invitada.

“Felicito a Gisela Valcárcel porque acaba de cumplir 35 años como conductora, se lo ha ganado día a día. Ha destacado por su encanto, sencillez y espontaneidad; todo eso ha enamorado al país”, comentó Monique Pardo.

¿Han tenido una cercana amistad?

Yo nunca intimé con ella, pero la primera vez que nos reunimos quedó encantada conmigo. Le tengo gran cariño y soy testigo en estos 35 años de todos sus éxitos, desde que vi su carita por primera vez como conductora me enamoró, nunca he dejado de verla, la adoraba, pues no había nadie como ella.

¿Sientes que es la misma Gisela desde que empezó a conducir en ‘Aló Gisela?

Una vez Genaro me contó la historia de su primer programa, que estaba indeciso entre Cecilia Bracamonte, ella y otra chica que no recuerdo. Siento que Gisela ha cambiado mucho, creo que debería retomar lo que hacía al principio, esas partes graciosas y espontáneos que tenía en pantallas, con eso tendría más éxito del que tiene.

Muchos dicen que es la reina de la televisión, ¿la consideras así?

Creo que la reina de la televisión he sido yo, he sido más famosa que Gisela y Magaly sin tener programa; pero sí la coronaría por tener el mejor programa de televisión.

Pero tú también has tenido un programa de televisión...

Y es algo que ahora pienso retomar. En su momento ‘Mójate con Monique’ tuve como entrevistados a los más grandes políticos... y en su momento, Valle Riestra me dijo: ‘he venido porque me me han dicho que eres una mujer inteligente’, y ese el concepto que siempre han tenido de mi persona.

Te gustaría reencontrarte con Gisela...

Espero que eso pueda darse, yo nunca he dejado de verla, siempre saludo sus éxitos y espero que nos reencontremos, espero un beso suyo. Yo nunca le haría daño ni la enjuiciaría. Me entristece que no se acerque porque ambas desde nuestro lugar siempre hemos apoyado a los que más lo necesitan, yo quiero que acabe todo esto.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Pues, estoy siempre animando eventos y haciendo shows con mis canciones, y en estos días seguiré grabando nuevos temas para divertir al público, siempre me debo a ellos, son todo para mí.

