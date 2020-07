Monique Pardo fue internada de emergencia, ayer al promediar el mediodía, por un problema cardíaco en un la clínica Ricardo Palma de San Isidro.

Monique, ¿qué te pasó?, ¿cómo te sientes?

Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿escuchas el monitor?, es mi corazón.

Te han llevado de emergencia.

Sí, le pedí a la policía, una vez más ellos (los policías) me han salvado, pues les dije que me trajeran porque me empecé a sentir mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir.

Por favor, si los doctores piden que sigas en la clínica no salgas hasta que estés estable.

Bueno, esperaré...me están cuidando mucho, estoy agradecida y yo estoy buen protegida con mi mascarilla y protector facial.

