Monique Pardo dijo que su corazón guarda bonitos recuerdos del romance que tuvo con ‘Melcochita ’, luego que, en redes sociales, circularon algunas fotos de ellos de la década del 70. La popular ‘Caramelo’ , añadió, con todo respeto, que sigue ‘amando’ al extraordinario artista que nunca se malogró y le enseñó mucho en el escenario.

Monique, ‘Melcochita’ contó que tuvieron un corto romance y que la pasaron muy bien en los años 70...

Quiero mucho a ‘Melcochita’ y profesionalmente lo admiro, yo volví a los escenarios por él.

¿Cómo se dio el ‘clic’ entre ustedes?

Ambos pertenecíamos al medio artístico y alguien nos presentó y así se dieron las cosas.

Melcochita, señaló que tuvieron una relación sana, corta que andaban para arriba y para abajo.

Es verdad, lo conocí y no quería separarme de él ni de día ni de noche. Ahora tiene una mujer buena (Monserrat Seminario) que lo ama y lo cuida en todo momento.

Había mucho amor.

Con todo el respeto que me merece Monserrat, había amor y complicidad. Las fotos que han visto en las redes sociales son de la época. Yo adoro a ‘Melcochita’ y hace poco lloré porque no pude asistir a la celebración de su cumpleaños que hizo en el Callao.

¿Qué anécdotas se dieron de esa relación?

Muchas. Nos íbamos en el auto al Matute para ver jugar a Alianza Lima. Él siempre fue el mejor vestido en el escenario, el más talentoso y el más sencillo así como soy yo.

¿Y por qué no prosperó el ‘clic’ que tuvieron?

Teníamos caminos distintos, nos fuimos alejando.

Melcochita dijo que eras una mujer guapa y gran artista...

Ese es Melcochita, un caballero, un hombre dulce como el apodo que le puso Augusto Ferrando, y yo amo al extraordinario artista que nunca se malogró, así como Augusto Polo Campos que hasta el final me llamó , son mis maestros. Cuando termine mi libro van a conocer muchos detalles.

¿Alguna vez le cantantes el ‘caramelo’ o él te dedicó alguna canción?

No, pero cada vez que me veía me cantaba ‘camagüey’ ja, ja, ja.

En doble sentido...

Así es, propio de la picardía y chispa de un genio como él.

HISTORIA DEL ROMANCE

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ reveló que tuvo un corto romance con Monique Pardo en los años 70, a raíz de que se viralizaron algunas fotos de la época en las redes sociales. “En esa época éramos enamorados, nosotros andábamos de arriba para abajo, yo soy mayor que ella, y la relación era muy sana, solo de besitos. En esa época Monique era muy guapa, una bailarina de primera, cuando los artistas eran muy talentosos. Recuerdo que hacía grandes presentaciones en el recordado Embassy, del centro de Lima”, comentó el sonero Melcochita.