Monique Pardo dijo sentirse contenta con el regreso del locutor Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, al programa ‘El artista del año’, que conduce Gisela Valcárcel pues aunque ‘suele ser una bestia, es un buen tipo’.

“Me parece bien que Apoteósico haya regresado al programa, creo que Gisela ha demostrado ser una mujer de buen corazón. Además, sabía que él estaba muy arrepentido por todo lo sucedido, yo le dije que había sido una bestia y tenía que pedir disculpas públicas. Él en su trabajo es buen profesional y se complementa bien con Gisela... y espero que todo esto le haya servido de lección y no vuelva a cometer tonterías, es un buen tipo. Además, me divertí mucho al verlo como el ‘perro arrepentido’”, dijo Monique Pardo.

El sábado estuviste en ‘El reventonazo de la Chola’ y se te vio contenta con la imitación de Marcela Luna, ¿ya se amistaron?

Nunca hubo una pelea, ahora veo que se ha esforzado en imitarme, le ha costado años pues estaba bien despachada, ja, ja. Hoy en día tengo una cintura de 57 centímetros y ya me olvidé de las fajas, pues estoy pesando 52 kilos.

Algunos dicen que estás enferma, ¿es cierto?

Para nada. He hecho una dieta estricta por mi dolencia en el corazón y mejorar mi salud. Después del susto que viví, el médico me recomendó bajar de peso y cumplo al pie de la letra y tengo el peso que tenía a los 15 años. De esta forma me siento mejor para seguir trabajando y me pueden contactar a través de mi cuenta oficial en Instagram @pardomonique

‘FUE UN ATENTADO CONTRA MI VIDA’

Hace unas semanas Monique Pardo calificó como ‘un atentado contra su vida’ la aparatosa caída que sufrió durante su presentación en ‘El artista del año’, cuando acudió a reforzar la presentación de Diego Val y tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica donde le realizaron varios exámenes médicos.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, yo creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso... pero mis huesos son fuertes, no me he roto ningún hueso. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, comentó en ese momento la interprete de ‘Caramelo’.

Además, contó que estuvo varias horas en una clínica donde le realizaron un chequeo médico. “Gracias a Julie Freundt e Isabel Iñigo me llevaron en ambulancia a una clínica porque todos estaban asustados. Espero que esto no me deje secuelas, yo vivo de mi trabajo y ayudo siempre a mis nietas”, agregó Monique.