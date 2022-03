La animadora y cantante Monique Pardo criticó que muchas figuras de la farándula tomen como moda realizarse la operación de manga gástrica, pues ponen en riesgo su salud con un tratamiento bastante riesgoso. Ella contó que con mucha constancia se puede seguir una dieta estricta para bajar de peso como lo ha hecho ella, pues dice que tiene el mismo cuerpo de cuando tenía 15 años.

“Cada día veo que muchas personas de la farándula optan por realizarse la manga gástrica, esto ya parece una moda y muchos médicos me han dicho que este es un procedimiento para personas obesas y cuya salud está en riesgo, en peligro de sufrir alguna enfermedad crónica y degenerativa. Pero ahora muchos que tienen un sobrepeso de 10 kilos se quieren operar, me da terror pensar que juegan con su vida”, enfatizó la interprete de ‘Caramelo’.

¿Cómo has bajado de peso?

En mi caso lo hice por salud, cuando me dijeron que estaba mal del corazón y tenía que perder más de 15 kilos para recuperar mi salud. Entonces, dije, que no me quedaba otra alternativa y realicé una dieta estricta por varios meses, hay que tener mucha disciplina y constancia para alcanzar los objetivos.

Es por eso, que ahora te siguen los chibolos...

Se alocan cuando ven mi cinturita, he recuperado las medidas que tenía a los quince años, ja, ja, ja.

¿Qué proyectos se vienen en tu carrera?

Ya puedo anunciar que voy a regresar a los escenarios para celebrar la vida, realizaré un show el próximo 29 de marzo en Bianca de Barranco, donde bailaré y cantaré todos mis éxitos musicales. Voy a celebrar con mis fans, pues a pesar de mis dolencias cardiacas sigo adelante, nada me derrumba.

MISMA KAROL G

La animadora y cantante Monique Pardo lanzó su versión de ‘Se jodioto’ de la colombiana Karol G, y asegura que quiere ser más ‘bichota’ que la cantante de reguetón. Además, le jaló las orejas a Paolo Guerrero por haber hecho un fiestón en su cumpleaños.

“Yo soy más ‘bichota’ que Karol G y he empezado el año con el pie derecho con mi versión de ‘Se jodioto’. Mis fans se han alocado con el video porque sigo luciendo mi cinturita de infarto, pues he recuperado las medidas que tenía a los quince años y los chibolos se me mandan en las redes sociales, son tremendos”, comentó Monique Pardo.

Además, reveló que tiene invitaciones del extranjero, “pero iré cuando acabe la pandemia, le tengo miedo al virus, he perdido a muchos conocidos. Tengo todas mis vacunas pero igual hay que cuidarse mucho, yo realizo mis shows pero siempre con todas las medidas de bioseguridad”, agregó la pelirroja.