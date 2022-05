La cantante y animadora Monique Pardo afirmó que en julio estará lanzando su libro autobiográfico que titulará ‘Los amantes de Monique’ donde contará todos sus secretos y los amores que ha tenido, pues señala que siempre ha sido muy feliz. Además, cuenta que apoya a Florcita Polo en su decisión de separarse de Néstor Villanueva.

“Tengo muchas por contar de mi vida amorosa, por eso he decidido revelar al mundo mi historia, que se enteren que he sido siempre muy feliz, me han amado mucho”, comentó la pelirroja.

Después de Mick Jagger, habrán más revelaciones...

Claro, Mick está en un lugar muy especial de mi corazón pero hay otras figuras internacionales que me cantaron al oído y me prometieron bajarme el cielo, ahí se van a enterar. También he conocido a algunos galanes en la política, la televisión.

Pero también tenías otro libro listo sobre Susy Díaz...

Uyyy, ese también está terminado y saldrá después, va a causar un terremoto.

¿Y qué opinas de la separación de Florcita Polo, a quién conoces desde niña?

Me parece que es la mejor decisión que puede haber tomado, yo la apoyo, pues ninguna mujer debe ser víctima de violencia física y psicológica, yo sé de muchas cosas que han pasado en esa relación y pudo haber tenido un triste final. Conozco a Flor y es una mujer trabajadora, que siempre va para adelante y se desvive por sus hijos.

También te acabas de vacunar con la cuarta dosis...

Claro, hay que seguir cuidándose y así poder trabajar, pues sigo lanzando temas nuevos y alegrando al público.

‘LA MANGA GÁSTRICA NO ES UNA MODA’

Hace unos días, la animadora y cantante Monique Pardo criticó que muchas figuras de la farándula tomen como moda realizarse la operación de manga gástrica, pues ponen en riesgo su salud con un tratamiento bastante riesgoso. Ella contó que con mucha constancia se puede seguir una dieta estricta para bajar de peso como lo ha hecho ella, pues dice que tiene el mismo cuerpo de cuando tenía 15 años.

“Cada día veo que muchas personas de la farándula optan por realizarse la manga gástrica, esto ya parece una moda y muchos médicos me han dicho que este es un procedimiento para personas obesas y cuya salud está en riesgo, en peligro de sufrir alguna enfermedad crónica y degenerativa. Pero ahora muchos que tienen un sobrepeso de 10 kilos se quieren operar, me da terror pensar que juegan con su vida”, enfatizó la intérprete de ‘Caramelo’.