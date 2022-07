La cantante Monique Pardo lanzó su versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ y contó que es una parodia para divertir al público, pues no está copiando a Tito Silva. Además, señaló que siempre ha hecho éxitos divertidos como ‘Caramelo’.

“He lanzado mi versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ como una parodia para divertir al público, lo he grabado en MCA Studios de Saúl y Manuel Cornejo, y los arreglos han sido hechos para mí por Miguel Yance, no es la pista de Tito Silva, así que no hay copia de nada”, precisó Monique Pardo, y cuyo video se ha viralizado en las redes sociales.

¿No temes una demanda?

No, porque yo siempre me he caracterizado por hacer temas así, parodias divertidas, al público le gusta mi trabajo. Además, siempre lo hago con respeto, yo pertenezco al Apdayc.

¿Tu video ya está en redes sociales?

Claro, ya se está haciendo viral poco a poco, al público le gusta mi estilo, disfrutan con Monique.

Hace unos días también se difundió una foto tuya en el Instituto del Corazón, ¿cómo te encuentras de salud?

Yo acudo con regularidad para hacer mis chequeos y agradezco el buen trato que siempre me dan, pues cada día tengo que estar fuerte y sana para seguir trabajando y sacar adelante a mi familia. Gracias a Dios todo se viene reactivando, tengo shows y siempre para adelante. Además, los muchachos me inyectan su alegría en mis presentaciones, me llenan de piropos.

“NO EXISTE NINGUNA DEMANDA”

Tito Silva, el autor del tema viral del momento ‘Mi bebito fiu fiu’, rompió su silencio en redes sociales y explicó los motivos por los cuales el tema ya no está disponible en las plataformas digitales como ‘Spotify’.

En el video, Tito Silva cuenta que se comunicó con los autores de la canción original que interpreta Dido y Eminem y reveló algunos de los puntos que acordaron entorno a la viralización de ‘Mi bebito fiu fiu’.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido, ya hemos tenido una conversación super bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, esto no va por un tema de derecho de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político y eso les puede causar un poco de incomodidad, lo comprendo, entiendo y comparto. Por eso ya no está en las plataformas de streaming. No existe ninguna demanda ni nada de esas cosas”, dijo Tito Silva.