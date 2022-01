La animadora y cantante Monique Pardo lanzó su versión de ‘Se jodioto’ de la colombiana Karol G, y asegura que quiere ser más ‘bichota’ que la cantante de reguetón. Además, le jaló las orejas a Paolo Guerrero por haber hecho un fiestón en su cumpleaños.

“Yo soy más ‘bichota’ que Karol G y he empezado el año con el pie derecho con mi versión de ‘Se jodioto’. Mis fans se han alocado con el video porque sigo luciendo mi cinturita de infarto, pues he recuperado las medidas que tenía a los quince años y los chibolos se me mandan en las redes sociales, son tremendos”, comentó Monique Pardo.

Además, reveló que tiene invitaciones del extranjero, “pero iré cuando acabe la pandemia, le tengo miedo al virus, he perdido a muchos conocidos. Tengo todas mis vacunas pero igual hay que cuidarse mucho, yo realizo mis shows pero siempre con todas las medidas de bioseguridad”, agregó la pelirroja.

Finalmente, jaló las orejas a Paolo Guerrero por haber realizado un fiestón por su cumpleaños sin respetar la pandemia. “Siempre he sido hincha de Paolo Guerrero, pero ahora se me ha caído, no sé qué tendrá en la cabeza para haber realizado una celebración de esa magnitud en plena pandemia, cuando han muerto miles de personas y estamos en una tercera ola”, agregó Monique Pardo.

CASTIGARÁ A VIOLADORES

Hace unos días, la animadora de eventos y exvedette, Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al revelar una dolorosa experiencia que vivió durante su niñez y es que sufrió abuso sexual, por ello solicitó a las autoridades que se instituya la pena de muerte para los violadores.

Monique con mucho valor contó a su público esta experiencia que la tuvo en privados por muchos años y es que la intérprete de ‘Caramelo’ tiene el anhelo de convertirse en congresista y luchar por las víctimas de violación sexual.

“Pena de muerte era uno de mis principales pedidos (para violadores y feminicidas), cuando postulé al Congreso, yo lo iba a lograr, pero desgraciadamente no tenía la fortuna para llevarlo a cabo. Uno es responsable de sus propios gobernantes... Si Dios me da vida postularé, no puedo irme de este mundo sin ver castigados a esos violadores de niños... Yo no sé qué me han hecho a mí de niña... cuando era bebé me metían en un baúl (fui abusada), pero gracias a Dios mi mamá Rosa me salvó”, señaló Monique Pardo al diario El Popular.

Por otro lado, Monique Pardo se reconcilió con la conductora de televisión, Gisela Valcárcel y retiró la denuncia que había interpuesto contra ella y aprovechó para enviarle un mensaje.

“Que se acuerde que tiene corazón, que lo use, el dinero se acaba. El dinero lo puede tener, pero el amor de la gente es el que tengo yo... No tiene precio... He pasado por momentos tan difíciles que ustedes ni se enteran, porque he decidido no mostrar mi dolor... Me siento orgullosa de seguir luchando y trabajando”, señaló Pardo sobre Valcárcel.