La cantante Monique Pardo lanzó su versión del tema de Shakira y Bizarrap y anunció un videoclip de infarto. Además, contó que ahora está haciendo shows temáticos para matrimonios y despedidas de solteras.

“Mi público siempre me pide temas nuevos y grabé el de Shakira, y se divierten en mis shows en matrimonios y despedidas de solteras”, contó a este diario la popular exvedette.

Monique también reveló que “las marchas y protestas han afectado mi trabajo, pues he cancelado hasta cinco shows y he perdido dinero. Rezo para que haya paz en el Perú”.

LANZÓ ADVERTENCIA A GISELA

Después de la caída que tuvo Monique Pardo en uno de los programas de Gisela Valcárcel, la exvedette asegura que es asidua a las visitas médicas y tiene su salud deteriorada, debido a las secuelas del fuerte golpe. A finales del año pasado, en el programa ‘Hablemos de belleza’, manifestó que mantenía una relación estrecha con la ‘Señito’, pero desde el accidente en su set de televisión, ya no mantienen comunicación.

“Ella, ni una vez, ni una caricia. Tenemos un WhatsApp, donde yo hablo sola, porque ella no me contesta y yo creo en Dios, yo sí creo en Jesús”. A pesar de que desistió en enjuiciar a la madre de Ethel Pozo, Monique no olvida aún el descuido de la conductora de televisión por su salud y aprovechó las cámaras para enviarle una advertencia a Valcárcel: “Así que pórtate bien, porque yo ya te gané un juicio, juicio que yo me meto, yo lo gano, no quiero pelear, solamente quiero amar”.

Sin embargo, en una parte de la entrevista dejó en claro que aún siente cariño por Gisela y espera que con el tiempo se reconcilien: “La ‘farisela’, ha sido algo muy importante para mí. Todo el año, en todas sus franquicias ‘Monique ven’, y yo siempre estuve con ella. Aún estoy esperando que ese corazón se humanice”, sentenció la intérprete de ‘Caramelo’.

