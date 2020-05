Monique Pardo viene atravesando un duro momento puesto que se quedó sin trabajo por la cuarentena y no cuenta con un seguro médico, por lo que no tiene dónde atenderse. Asimismo, se hace cargo de su esposo, que padece Parkinson y diabetes, con quien tiene 23 años de relación.

En ese sentido, al igual que la Pánfila, le envió un mensaje al presidente Martín Vizcarra para que pueda ayudarla a sobrellevar la crisis. “¡Por favor! le pido al Presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, dijo la ex vedette para un medio local.

Según Monique Pardo, cuando fue a solitar el SIS se lo negaron por ser una figura pública. “Tengo cara de millonaria”, agregó acongojada por su situación. “Soy una persona mayor, vulnerable. Me han negado el SIS, no tengo trabajo, ni dinero, mi esposo tiene parkinson, diabetes y me siento abandonada por el Gobierno”, indicó.

Asimismo, dijo que toda toda la incertidumbre que vive le provocó una descompensación, además de enterarse que un amigo suyo estaba muy delicado de salud. “Hoy sentí que sufría un preinfarto por todo lo que vivo”, dijo la artista.