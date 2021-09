Monique Pardo brindó una extensa entrevista para Día D, en la que reveló que aún no se ha vacunado contra el COVID-19, pese a que tiene más de 60 años ; además confesó su necesidad de tener un amor y hasta de tener relaciones íntimas.

La intérprete del ‘Caramelo’ contó detalles de su vida y trayectoria artística, además, de como vive sus días en la actualidad.

“¿No soy una linda mujer, así cadavérica? ¿No ven que soy una mujer guapa? Soy una peruana guapa, soy joven, mi corazón es joven. Soy una mujer completa, necesito amor, necesito s... y no estoy acabada, no me acaben. Ayúdenme a vivir”, reclamó la experimentada artista.

En esta entrevista, Pardo también afirmó que hasta el momento no ha recibido ni la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Incluso en el reportaje se le considera hasta como ‘una antivacuna’.

“¿Monique ya te vacunaste?”, le preguntó el reportero. La respuesta de la artista fue clara ‘No’. Después aseguró que si se vacunará y que hasta estrenará su nuevo tema ‘Vacúname’.

PAMELA VÉRTIZ LE RUEGA QUE SE VACUNE

Tras la difusión del reportaje, la conductora de Día D, Pamela Vértiz le rogó a Monique Pardo que acuda a vacunarse. “La única manera de prevenir de contagiarte del coronavirus. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas”, le expresó.

En esta entrevista, el abogado de Monique Pardo manifestó que piden una indemnización de 250 mil soles por las lesiones que sufrió su representada por la caída que sufrió en El Artista del Año.

En la entrevista, Monique Pardo confesó que su tema más conocido ‘El Caramelo’ lo compuso para su madre, cuando esta se encontraba grave en una clínica. “Sin embargo todos lo tomaron como un tema erótico porque yo tengo esa imagen o la tenía no lo sé”, manifestó.





