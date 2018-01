Monique Pardo: 'Peluchín' es un cobarde [VIDEO]

Monique Pardo demandará a Rodrigo González, ‘Peluchín’, por haberle dicho, vía Twitter, ‘mal medicada’, dañando con ese comentario ‘mi imagen y trabajo’.



“Me sorprendió la forma cómo me calificó en las redes sociales y lo peor es que me responde después de bloquearme. Con ese calificativo deja entrever que podría usar drogas o ansiolíticos debido a una enfermedad mental... Esto es gravísimo porque soy el sustento de mi familia, me saco la mugre por ellos y no se lo permitiré”, refirió Monique Pardo.



Asimismo, comentó que su abogado Luis Tudela procederá judicialmente.



“El doctor Tudela tiene las capturas del Twitter. La actitud de Rodrigo es cobarde, si tiene algo en mi contra, debe decírmelo en mi cara”, añadió. (E.C.)



