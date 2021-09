¡Todo complicado! Al parecer no llegan a un acuerdo. Monique Pardo sigue en conflicto con Gisela Valcárcel, luego de que la acusara de abandonarla tras su caída en El Artista del Año.

Monique Pardo se pronunció, a través de sus redes sociales, luego de ser hospitalizada de emergencia, ya que según la interprete su salud se vio deteriorada tras la fuerte caída que sufrió en la pista de baile.

Por eso, a través de su cuenta oficial de Twitter, Monique Pardo dio a conocer que Gisela Valcárcel nunca llegó a la cita que tenían con un conciliador para solucionar de manera definitiva los problemas y llegar a un acuerdo entre ambas.

“¡La Sra. Valcárcel me plantó ante el conciliador! Tenía tanta ilusión de que se haga la paz en nuestras vidas y perdonar su abandono.(No asistió a la cita) por su arduo trabajo me imagino. Yo cumplí a duras penas. Me dio mucha tristeza no terminar este asunto y lo que más me asombró es el canal”, se lee en la publicación de la artista nacional.

No obstante, recordemos que hace unas semanas GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel y encargada de sus programas, emitió un comunicado asegurando que Monique Pardo fue trasladada a una clínica para recibir el soporte necesario médico y descartar consecuencias graves producto de la caída en su set de televisión.

La respuesta conmovedora de Monique Pardo

En el video se vio la espeluznante caída de Monique Pardo en plena presentación. Por ello, la exvedette dio su descargo.

”Simplemente como pueden saber, ella que no corresponde y que quedan secuelas si la prueba más grande que existe es el video. ¿Ella me ha examinado? Ahora estoy teniendo pérdida rectal de sangre, me tienen que hacer una evaluación, una prueba”, dijo en una entrevista a Correo.

A su vez, Monique Pardo compartió por unos pantallazos de WhatsApp de su médico de cabecera, quien la sigue atendiendo debido a sus dolencias y le solicita al galeno que revise un examen que le hicieron y le consulta si es necesario que se practique otro.

“Tu eco está normal. El electrocardiograma también está normal. Tu dolor no es del corazón, es traumatismo por el golpe. Tranquila”, se lee en la publicación.

