Monique Pardo contó angustiada que necesita una prueba de perfusión miocárdica con urgencia para poder descartar problemas severos en su corazón. Además, señaló que se siente ignorada y abandonada por la producción de Gisela Valcárcel, pues no la vienen apoyando después de la caída que sufrió en ‘El artista del año’, cuando fue a apoyar al cantante Diego Val.

“Aún no estoy recuperada de mi corazón, necesito la prueba de perfusión miocárdica para poder descartar otros problemas y poder sentirme más tranquila y aliviada, pues la salud no es un juego. Actualmente no tengo trabajo, es más, aún me siento ignorada y abandonada por la producción de Gisela tras la aparatosa caída que tuve en su set cuando fui a apoyar a Diego Val”, dijo Monique Pardo.

Comentaste que tenías intención de iniciar una demanda...

No quisiera hacer eso, no tengo las fuerzas para ello... hasta me ha tocado la puerta una abogada para ayudarme con el caso, que ha reunido pruebas, pero aún espero que sea Gisela quien venga a verme.

SE CAYÓ EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

Recordemos que hace dos semanas, Monique Pardo estuvo en el programa Amor y Fuego y narró la difícil situación que vive luego de sufrir una aparatosa caída durante una presentación de Diego Val en programa sabatino El Artista del Año.

Según contó la popular ‘Caramelo’, la productora de Gisela Valcárcel cubrió con los gastos de su atención inmediatamente después de la caída, sin embargo, a los dos días se desmayó y los médicos le indicaron que tendría secuelas por tres meses.

Monique Pardo intentó comunicarse con GV Producciones pero no tuvo éxito. Es así que acudió hasta las mismas instalaciones para ser atendida por ‘La Señito’, pero tampoco la encontró. “Gisela, no me abandones, me siento muy triste, Gisela me siento mal, por favor, búscame, comunícate conmigo”, dijo entre sollozos, asegurando que tenía un problema cardíaco a consecuencia del accidente.

Al no poder comunicarse con los encargados de El Artista del Año, la cantante le envió una carta notarial a la productora, solicitando que corran con sus gastos médicos y una cuantiosa indemnización.

“Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo... les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles, las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme, trabajar”, dijo Monique Pardo desesperada.