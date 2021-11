Monique Pardo afirmó que a pedido de sus fans abrirá su Onlyfans, pero enfatiza que solo compartirá fotografías artísticas pues irá de la mano con su carrera como cantante. Además, señala que ya se viene reactivando con sus trabajos, pues es la única manera de superar sus dolencias físicas.

La exvedette también felicitó a la selección por el triunfo ante Bolivia por las Eliminatorias y dijo que así deben jugar todos los partidos, poniendo ganas, esfuerzo y todo su talento porque el pueblo los quiere y necesitamos victorias para alegrarnos.

Ya estás retomando tus shows presenciales, ¿cómo te está yendo?

Sí, estoy empezando a trabajar tomando todas las medidas de seguridad pues la pandemia no ha acabado, pero tengo que chambear por mis pequeñitos, no los puedo dejar desamparados. Estuve unos días en cama, pero ya levanté, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, estoy volteando la página, empezando de nuevo.

¿Qué es lo que más te piden tus fans?

La mayoría de mis fans son chibolos, siempre he tenido jale con ellos, pero son mandados, a veces, hasta atrevidos... les tengo que aclarar que mis shows son solo artísticos. Por eso, es que voy a abrir mi ‘Onlyfans’.

¿Qué tipo de contenido vas a compartir con tus fans?

Todo va a ser muy artístico, tengo una imagen que cuidar, pero les va a gustar, lo voy a hacer con mucho cariño. Así que le diría a Leslie Shaw que se cuide, que ya llegué, ja, ja, ja.

Hay muchas peruanas en Onlyfans...

Respeto a todas, cada una tiene su forma de publicitarse y darle un contenido a sus seguidores. Yo soy única.

¿Y qué novedades con la música?

Acabo de grabar el tema ‘Fuego’, es un cover de ‘Farina’ y está gustando mucho al público, yo siempre busco darle al público algo diferente y entretenido. Así que ahora estoy a full reggetón. De esta manera puedo velar por mis nietas y seguir adelante en la vida, olvidándome de quienes me dieron la espalda.

Por otro lado, Monique Pardo enfatiza que disfrutó con la victoria del equipo peruano ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial de Qatar, y espera que sigan dándole alegrías al país. “Ha sido una gran victoria, espero que sigan por ese camino, todos ellos son talentosos y los aplaudo por su esfuerzo... sobre todo a Lapadula, quien es muy guapo, todo un caballero y nos ha hecho gritar con su gol”, finalizó.

