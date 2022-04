Mariella Zanetti levantó su voz de protesta contra la violación sexual del que fue víctima una menor de tres años en Chiclayo. La actriz se presentó en el programa de ‘América Hoy’ para repudiar al ‘Monstruo’ llamado Juan Antonio Enrique García y pedir todo el peso de la ley.

“ Este tipo de actos no tienen nombre, este tipo de personas no tienen cura, ya no se puede hacer nada con este tipo de personas , es lamentable saber que en la calle hay mucha gente así que está al acecho de los niños y el Estado no hace nada”, dijo fuertemente.

Zanetti escuchaba al padre de la pequeña Damaris en vivo, quien daba su testimonio y confesaba que su hija se encuentra muy dañada psicológicamente, pues recuerda todo el daño vivido en manos del sujeto.

“No será fácil para la familia, además son personas humildes y esperemos que esto no quede en una semana de rabia, sino que continúe por el bien de esta familia”, agregó. Asimismo, la también conductora exhortó a los presos de Picsi a que “hagan justicia”, esto luego que los mismos reos confesaran que le darán una “dulce bienvenida” al ‘Monstruo de Chiclayo’.

MARIELLA ACONSEJA A LOS PADRES DE FAMILIA

En otro momento, Mariella Zanetti confesó que cuando su hija era menor de edad, ella era cuidadosa con las personas que la tocaban, incluso su propia familia. En ese sentido, aconsejó a los padres a usar una especie de correa en las muñecas de los niños para evitar que delincuentes las rapten.

“ Yo por ejemplo usaba con Yamile (su hija) una correita que se estira, entonces cuando salía me la ponía en la muñeca , no me importaba que mi familia me diga que era una traumada, prefiero pecar de traumada que de ingenua”, confesó.

