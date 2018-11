Morat, la banda colombiana que no pierde su estilo: "No tenemos nada en contra del reggaetón" | ENTREVISTA

'Balas perdidas' es el segundo disco de la banda pop colombiana Morat. Uno de sus 'disparos' llegó hasta nuestro país gracias a su tema 'Cuando nadie ve', que se ha hecho popular gracias a la telenovela 'La jefa del campeón' que transmite América TV, todas las mañanas.

Conversamos con Juan Pablo Villamil, uno de sus integrantes, quien nos contó detalles del proceso de creación del disco que ha alcanzado los primeros puestos del ranking musical en Colombia, España y México.

"El proceso de composición es muy organizado. Nosotros componemos nuestras canciones y no hacemos canciones para rellenar un disco. Cada canción está pensada y necesita una explicación. Cada canción tiene una historia muy distinta por contar y propone un tema de debate. Para componer, tenemos un consenso de ideas muy meticuloso porque somos 4 integrantes. Creemos que eso es lo más importante", comenta Villamil al otro lado del hilo telefónico.

Morat conoce bien su estilo y no lo cambia pese a la influencia de la música urbana y del reggaetón, que fluyen desde su país de origen. La banda colombiana pisa fuerte y apuesta 'el todo por el todo' por lo suyo.

"Pasa un poco que Colombia es un embajador del reggaetón y de la música urbana. Nosotros no hacemos esa música pero nos alegra que a otros colombianos les este yendo bien. Colombia se está volviendo un referente musical, sea la forma que sea. Nos ayuda a cambiar la imagen que tenía. Antes era conocida por cosas menos favorables (narcotráfico) y me gusta que esté cambiando. No tenemos nada en contra (del reggaetón) pero nos gusta, en una fiesta cae bien", agrega.

Para Morat, la composición y las letras son la parte medular del disco. En palabras de Villamil, 'es un trabajo meticuloso' el que se realizó en esta producción cuyo resultado se ve reflejado en 12 canciones.

"En 'Balas Perdidas' nos inventamos un diccionario que explicaba las canciones. Es un material adicional que le damos a los fans. Nos ha funcionado mantener los pies sobre la tierra y componer mucho. A lo mejor es fácil perderse y entender que la música es un negocio, pero no se debe olvidar la razón de por qué es. El núcleo de todo esto es componer", puntualizó.

'Balas perdidas' ya está disponible en todas las plataformas digitales. Los sencillos 'Cuando nadie ve' y 'Besos en guerra' con Juanes, son éxitos en YouTube.