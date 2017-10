Moria Casán tiene orgasmo en vivo tras ver baile de pareja en reality [VIDEO y FOTOS]

En lugar de emocionarse hasta las lágrimas, lo hizo hasta llegar al orgasmo. Eso fue lo que sucedió con la jurado del reality Bailando 2O17, la actriz Moria Casán. La también vedette no pudo ocultar sus sentimientos al ver el baile de los concursantes Hernán Piquín y Macarena Rinaldi.



Moria Casán indicó que la danza de los concursantes le hizo bien al alma. "Les digo algo, no quiero que piensen mal, que soy una loca. Tuve un orgasmo sensorial, de verdad, voy a necesitar ir al baño, lo siento es mi verdad. Es algo puro, es algo orgásmico, me pasa una cosa rara”. expresó la jurado del reality de baile.



Tras pronunciarse sobre el baile, la actriz se vio obligada a ir al baño en medio del asombro de los miembros del reality. El conductor del programa Marcelo Tinelli fue el más impresionado con la actitud de Moria Casán e indicó que no esperaba esa reacción.



El hecho sucedió el martes por la noche. Moria Casán le dio un puntaje de diez a la pareja conformada por Hernan Piquin (43) y Macarena Rinaldi. De esta manera, los integrantes lograron el puntaje más alto del ritmo libre.



La pareja recibió elogios de todos los jurados debido a que Macarena Rinaldi tenía el tabique fracturado al momento del baile. La pareja realizó una impactante coreografía de danza contemporánea al ritmo de Take me to church de Briss Guti.



