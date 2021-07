Al igual que Reinaldo Dos Santos, Mossul usó sus redes sociales para pronunciarse tras la proclamación de Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta , evento a cargo del JNE que se realizó la noche del último lunes.

“Yo he estado en un proceso de sanación de 33 días. He peregrinado y he pedido por un Perú sano y limpio de todo”, dijo el joven vidente en un post de Instagram, al mismo tiempo que colocó en sus historias imágenes del ‘Perú de luto’.

Asimismo, sobre su equivocacón, ya que él predijo que Keiko Fujimori sería la nueva presidenta del país, aseguiró que no es ‘perfecto’. “Profeta no soy, no estoy en la Biblia, no soy perfecto, tengo errores, todos cometemos errores en esta vida”, indicó.

En ese sentido, comentó que así como tiene detractores que lo critican, también tiene un público que lo apoya. “Eso a mí me llena”, dijo Mossul restándole importancia a los ataques que recibe por fallar en su vaticinio.

Finalmente, aseguró que él espera que sus pronósticos no se cumplan. “Yo no quiero que las predicciones que yo he dado sean tal cual. Yo quiero algo diferente. En el tema de los sismos y todas esas cosas... yo rezo para que no suceda eso”, aseguró.