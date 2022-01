El periodista deportivo Peter Arévalo apareció por las pantallas de Latina Televisión para revelar que se someterá a una operación de banda gástrica. En un reportaje de ‘Mujeres al Mando’, el popular ‘Mr. Peet’ contó el drama que pasa por el sobrepeso y otras enfermedades.

A raíz de muchos problemas por obesidad, el exlocutor de Esto es Guerra decidió ingresar al quirófano y explicar los motivos que lo empujaron para tomar esta decisión.

“ Yo tengo un gran problema de las articulaciones, el tema de la columna, yo tengo escoliosis, además de una hernia y tres discos desviados y el sobrepeso ”, señaló.

En esa línea, el comunicador señaló que tiene 40 kilos de sobrepeso, lo cual compromete a que el dolor se sienta más y tenga una mayor incomodidad.

“Me pongo en sus manos doctor... me pongo en sus manos y quiero darle una mejor calidad de vida a mi cuerpo, a mi organismo y quiero disfrutar de mis hijos”, resaltó Mr. Peet.

‘MR. PEET’ Y SU SALIDA ABRUPTA DE ESTO ES GUERRA

Semanas atrás, Peter Arévalo habló sobre su salida como locutor del programa de Esto es Guerra, donde estuvo hasta el 2019. El recordado ‘Mr. Peet’ aseguró que su adiós al popular reality de América TV se debió a una traición.

“Cuando regreso me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me había hecho, buscándome. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, exclamó.

Y fue así que ‘Mr. Peet’ sacó el dardo más fuerte al revelar que, para él, su salida de Esto es Guerra fue una traición de parte de los encargados.

“Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron; a mí sí me traicionaron. De mi parte para ellos no hubo ningún tipo de traición”, sentenció.