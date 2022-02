ARDE TROYA. Janet Barboza y Martha Chuquipiondo están en el ojo de la tormenta tras mandarse fuertes dardos en redes sociales. Ahora, la ‘rulitos’ amenazó con demandar a la ‘mujer boa’ y ella le contestó con todo a través de Instagram, además de revelar que estará esta noche en Magaly Tv La Firme para contar su versión.

Todo comenzó cuando la exfigura televisiva usó su cuenta de Facebook para criticar a la conductora de América Hoy, por atreverse a opinar sobre ‘los códigos entre amigas’, cuando hablaban de la rivalidad de Luciana Fuster y Flavia Laos por Patricio Parodi.

Martha Chuquipiondo llamó ‘carepalo’ a Janet Barboza y recordó que ella estuvo con su expadrastro, anterior pareja de su madre, Nílver Huarac, y hasta la convirtió en abuela con el empresario. La rulitos se comunicó en privado con ella y le pidió rectificarse, de lo contrario actuaría penalmente.

La ‘mujer boa’ volvió a usar sus redes para mandarles un mensaje a sus seguidores por el 14 de febrero y además aprovechó para revelar que este lunes estará en el programa de Magaly Medina para darle con palo a Janet Barboza.

“Sobre todo, quería mandarle un saludo a Janet Barboza por este día tan especial... bueno conseguí lo que algunos dicen. Como no sé nada de televisión, vienen a entrevistarle los urracos de Magaly, qué emoción, voy a salir por primera vez en televisión justo por mi comentario... creo que me voy a dedicar a esto”, bromeó Martha Chuquipiondo.

MUJER BOA ARREMETE CONTRA JANET BARBOZA EN MAGALY TV

Asimismo, aclaró que todo lo decía en broma pero le adviritió a la conductora de América Hoy que no se disculpará públicamente por sus declaraciones. “Yo no miento, prefiero ir mil veces, señora estiradísima Barboza, prefiero irme mil veces a la cárcel que rectificarme, que decir lo que tú quieres que diga, eso sí sería mentir y no me va dar la gana”, acotó.

Por otro lado, aseguró que saldrá a declarar en el programa de Magaly porque el padre de su hijo siempre ha tenido amistad con los trabajadores de ATV, ya que trabajaba con la ‘Urraca’. “Es la primera vez en mi vida que voy a salir por un temita así y lo he aceptado primero porque son amistades mías, segundo porque me da la gana y tercero porque tengo algunas cositas que aclararle a mi queridísima, estiradísima ‘retoquitos’”, concluyó la ‘mujer boa’.

Martha Chuquipiondo, la ‘mujer boa’ estará este lunes en Magaly Tv La Firme para darle con palo a Janet Barboza. Dice que no se disculpará por sus fuertes afirmaciones y aclarará temas a la ‘rulitos’.

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Vílchez y Patricia Barreto pasan el domingo en la playa y se nota que la ‘química’ no es solo en la ficción

Giselo es sorprendido EN VIVO por su pareja con flores azules: “Bebé hermoso, le pusiste luz a mi vida”

San Valentín: Reportera de América Noticias se queja EN VIVO que no le envían flores, pero sí pollo a la brasa