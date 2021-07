Karla Tarazona fue víctima de una divertida broma de parte de sus compañeras de “Mujeres Al Mando” quienes notaron que la exactriz cómica estaba vestida muy seria, y la compararon con la periodista Jessica Tapia.

Todo ocurrió casi al inicio del programa, cuando Karla Tarazona y Giovanna Valcárcel, Thaís Casalino y Maricarmen Marín estaban presentando el avance de “Doctor Milagro”, la nueva novela turca que se transmite por Latina.

La expareja de Christian Domínguez manifestó que ya “había chequeado” esta producción porque la parecía muy interesente y fue en ese momento que su compañera no pudo evitar ‘trolearla’ y hacerle una jocosa broma.

“Oye, Karla perdóname, pero ¿por qué has venido vestida de ‘Jessica Tapia’?”, le consultó Giovanna Valcárcel provocando la risa de Thaís Casalino, Maricarmen Marín y todas las personas que estaban presentes en el set.

“Lo que pasa es que me pidieron que venga para el noticiero, y me cambié para el noticiero, pero de ahí me dijeron: ‘No tranquila, anda a Mujeres al Mando’”, manifestó Tarazona respondiendo a la broma de su co-animadora.

