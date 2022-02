El programa ‘Mujeres al Mando’ bajo la conducción de Thais Casalino, Giovanna Valcárcel y en sus últimos días con Melissa Paredes cerró su etapa en la televisión peruana al despedirse el último viernes de las pantallas de Latina.

Las presentadoras de televisión dieron unas sentidas palabras luego que el rating no las favoreciera en el horario matutino. Incluso, la modelo Melissa Paredes también hizo lo propio mostrando agradecimiento por la oportunidad.

“No puedo faltar y aquí estoy. Me siento feliz, yo dije, tengo que estar aquí porque en un momento muy duro de mi vida ustedes me dieron la mano y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón . Pararme en este escenario y decir aquí estoy, de pie y de vuelta, les agradezco mucho”, dijo la también actriz.

Al no salir más al aire, este lunes 28 de febrero, Latina decidió reemplazar al magazine matutino con el programa ‘Caso Cerrado’ que lo conduce la polémica Doctora Polo.

MAGALY CRITICÓ A CONDUCTORAS DE LATINA

“Mujeres al Mando” se despidió de la televisión peruana y lo hizo celebrando a la vez su tercer año por todo lo alto. Ante ello, Magaly Medina no tuvo mejor idea que ‘dedicarle unas palabras’: cuestionó que haya un festejo para lo que consideró fue “un perfecto fracaso”.

Durante “Magaly TV: La Firme”, la ‘Urraca’ señaló que “Mujeres al Mando” no se iba por la puerta grande, sino todo lo contrario, ya que enfatizó que los retiran de la parrilla de Latina por su poca audiencia.

“ Yo no sé por qué había motivos para celebrar. Hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran o hicieran un descanso , no. Los retiraron de la televisión. Los sacaron, les dijeron hasta aquí no van más. Cambiaron como cuchumil veces de conductores de televisión y nada funcionaba”, manifestó.