EXPLOTÓ. Esta mañana, las conductoras Thais Casalino y Giovanna Valcárcel anunciaron que su programa ‘Mujeres al Mando’ ya no será emitido desde el 25 de febrero. La noticia ha generado burlas por la presencia de Melissa Paredes y fue la también locutora radial quien lanzó un fuerte mensaje.

Antes de finalizar el programa de este martes 25 de enero, Giovanna Valcárcel pidió un par de minutos al aire para responder a todos los detractores de Latina que se burlan de la salida del magazine matutino.

“El programa va hasta el 25 de febrero, pero acá nunca nos hemos parado a insultar, a gritar o a alegrarnos de que alguien se quede o no sin trabajo . Quiero decirlo de todo corazón, no deberían de alegrarse si algo se acaba o no porque eso regresa , tú que lo puedes hacer, no eres un santo ni santa, nadie lo es. No nos alegremos por la pena de los demás porque hay mucha gente que tiene que buscar otro trabajo”, recalcó la conductora seriamente teniendo el respaldo de su compañera Thais Casalino.

Además, Giovanna precisó que, no solo ellas, sino mucha gente detrás de cámaras se queda sin un trabajo en la televisión. Pidió no burlarse, pues todo da vueltas.

“Yo gracias a Dios estoy con Radiomar y Thais tiene otras cosas, pero hay gente que no. Entonces, no te alegres porque alguien se quede sin trabajo porque de repente eso no te va a pasar a ti, pero sí a un ser cercano porque todo da vueltas”, reiteró.

“ Estamos muy agradecidos con toda la familia de Latina , pero yo te digo, si tú te sientes a aplaudir la pena de uno y el dolor ajeno, te lo aseguro, que por más que vayas a la iglesia, que si tú te burlas de las penas de los demás, esto te regresa como boomerang en una”, agregó.

‘MUJERES AL MANDO’ LE DICE ADIÓS A LA TV

En medio de la tristeza y evidentemente quebrada, Thais Casalino fue quien anunció el retiro del programa ‘Mujeres al Mando’ de la televisión. Si bien no precisó los motivos, esto se debería al bajo rating que han tenido, pese a la presencia de Melissa Paredes.

“El programa ha tenido tres años maravillosos, los míos han sido dos años de aprendizaje, cumpliendo sueños, pero lo más valioso es haber conocido a centenares de familias, a quienes hemos acompañado en toda esta época. Gracias infinitas por cada mensaje y por todas las buenas vibras a través de las pantallas”, dijo Thais en medio de las lágrimas y la voz entrecortada.