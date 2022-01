¿SE VAN? Rodrigo González soltó tremenda bomba este lunes. Y es que según el conductor de Amor y Fuego, sus informantes del canal de San Felipe le informaron que el programa ‘Mujeres al Mando’ sería levantado del aire de Latina.

“Paren todo, último minuto... para que vean como tengo mis sapos, sobrinos de la rata, mis nietos de las ranas, en San Felipe, no necesito dejar ningún micrófono, todos son mis micrófonos, cuántos años he estado ahí... Hoy le comunicaron a la producción de ‘Nadie las ve al mando’, que su show solo va hasta mediados de febrero, será retirado del aire. Mujeres al mando saldría de la parrilla de Latina, es decir, la retoquitos (Janet Barboza) y la fariselita (Ethel Pozo) se quedarán solas”, comentó el popular Peluchín.

Gigi Mitre no se mostró muy convencida con la información e interpretación de su compañero y aseguró que podrían cambiar de formato, de escenografía y de nombre, para así lanzarse como un nuevo programa de entretenimiento.

“No será que con tanta mala prensa, con tanta saladera, con tanta presentadora que hizo fracasar el show, que ha sido el hazmereír de las mañanas, no han levantado ni con grúa, con una producción paupérrima, con presentadoras que no tienen arrastre popular... no será que van hacer lo mismo... van a pintar los muebles, poner diferentes tomas, cambian el nombre y nos las quieren volver a dar con queso”, comentó Rodrigo González.

Gigi indicó que duda que fueran a poner programas antiguos como ‘Los Picapiedras’, ‘La pequeña maravilla’, ‘El auto fantástico’ en el horario de Mujeres al mando. “Parece que ya el ultimatum y la paciencia llegó a su límite”, agregó Peluchín.

El popular ‘Peluchín’ soltó que el programa que ahora conduce Melissa Paredes solo iría hasta mediados de febrero por el aire de Latina.

¿MELISSA QUEDÓ FUERA DE MAM?

NO VA MÁS. Melissa Paredes fue la gran ausente del programa de este lunes 24 de enero de ‘Mujeres al Mando’ en Latina. Pese a que estuvo presente las últimas dos semanas junto a las conductoras Giovanna Valcárcel y Thais Casalino, la modelo ya no iría más en el magazine matutino.

Si bien se especuló que Melissa Paredes ya tendría su contrato firmado con el canal 2, esto no sería así al ser reemplazada en la conducción por Checho Ibarra.

‘Mujeres al Mando’ inició su programa bajo la presencia de Giovanna Valcárcel y Thais Casalino, quienes no anunciaron a Melissa Paredes como su acompañante. Ambas tampoco lo dejaron a la suspicacia, como suelen hacer y dieron pase a sus notas del día.

