Magdyel Ugaz anuncia su retiro de Mujeres al Mando con emotiva despedida

¡Se va! Magdyel Ugaz se retira del programa Mujeres al Mando , anunció Karen Schwarz , con quien hasta ahora conducía el espacio mañanero. En medio de una conmovedora despedida, la actriz se despidió de sus compañeras y fanáticos.

Con una nota con los mejores momentos de Magdyel Ugaz en el programa, las conductoras se emocionaron hasta las lágrimas y lamentaron su partida, al mismo tiempo que le desearon lo mejor en sus actuales y futuros proyectos.

"Primero agradecerle al programa, a todos ustedes por el aprendizaje, no solo a nivel profesional, si no también a nivel personal. Me voy enamorada de estas dos mujeres que me compartieron su historia de vida, me acompañaron, me sostuvieron, me cargaron, me dijeron que sí podía. Gracias porque recuerdo los primeros programas en los que no me sentía preparada y ustedes me alentaban", dijo Magdyel Ugaz entre lágrimas.



Asimismo, la popular actriz agradeció a la producción del programa y al canal por haberle brindado la oportunidad de conducir Mujeres al Mando, cuando 'no me sentía capaz'.

Finalmente, anunció que su decisión de dejar Mujeres al Mando fue por estudiar y darle toda su atención a su carrera. "Me voy triste pero me voy porque quiero seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión, la actuación, y por querer seguir estudiando, preparándome", agregó.