Mirella Paz reemplazará a Magdyel Ugaz y se unirá a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz en 'Mujeres al Mando'

El último viernes, Magdyel Ugaz anunció su retiro definitivo de la conducción de Mujeres al Mando. La actriz, entre lágrimas, se despidió de sus compañeras Jazmín Pinedo y Karen Schwarz. Ahora, se anunció a su reemplazo: Mirella Paz.

Según contó, Magdyel Ugaz seguirá su carrera de actuación y por eso decidió dar un paso al costado para priorizar su formación artística. La actriz que dio vida a 'Colorina' quiso irse con una sonrisa y agradeció a sus compañeras por toda la buena onda.

"Me voy triste pero me voy porque quiero seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión, la actuación, y por querer seguir estudiando, preparándome", contó Magdyel Ugaz en su último día en Mujeres al Mando.

Karen Schwarz y Jazmín Pinedo lloraron por salida de Magdyel Ugaz de 'Mujeres al mando'

A partir del día martes 02 de julio, la cantante y aspirante al Miss Perú, Mirella Paz, fue elegida para reemplazar a Magdyel Ugaz en la conducción de Mujeres al Mando. A través de un enlace vía microondas, la exparticipante de El Artista del Año se mostró emocionada con esta oportunidad.

"Estoy llorando. Chicas, no saben la emoción, la felicidad que siento en estos momentos. Estoy súper nerviosa también. Esta es una experiencia nueva para mí. No los voy a defraudar. Me voy a preparar a diario. Gracias a todas las personas que confiaron en mí", dijo al borde de las lágrimas Mirella Paz.