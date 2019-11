¿Qué pasó con 'Mujeres al Mando'? Programa de Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Cathy Sáenz salió del aire repentinamente

El programa 'Mujeres al Mando' sufrió hoy problemas técnicos al quedarse sin sonido en plena transmisión en vivo. Por varios minutos las conductoras no pudieron mandar al corte comercial y solo les quedó esperar a que producción logre solucionar el problema para salir del aire y ya no regresar.



Karen Schwarz se encontraba con dos bandas salseras en vivo en una batalla de gallos, cuando de repente se cortó el sonido de los micrófonos. La conductora no sabía qué hacer y así mandó al corte, pero el programa siguió varios minutos, mientras Jazmín Pinedo y Cathy Sáenz hacían de las suyas.

Mujeres al Mando salieron del aire por problemas técnicos

Los integrantes de las orquestas de salsa solo se quedaron en sus lugares, mientras los otros invitados se quedaron en sus lugares para no hacer un alboroto.



"Hemos tenido un problema técnico que no se ha podido solucionar ", dijo Jazmín Pinedo. "Nosotros no sabemos qué ha pasado, solo sabemos que no estamos al aire", replicó Cathy Sáenz.



Cathy Sáenz explicó en sus redes sociales lo que pasó en vivo durante la emisión de 'Mujeres al Mando' de hoy.

En otro momento, Cathy Sáenz bromeó que el corte del programa se debió a que "estamos primeros en el rating. Somos primeros en audiencia, yeeeeee"