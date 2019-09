El tenso momento que protagonizaron Cathy Sáenz y Katy Sheen al encontrarse en el set de Mujeres al mando

¡Se vieron las caras! Cathy Sáenz , la nueva conductora de Mujeres al Mando , y Katy Sheen , la nueva conductora de Válgame Dios, protagonizaron un tenso momento el último viernes, cuando se reencontraron en el set de MAM.



Mientras Karen Schawrz presentaba a la antigua reportera de Rodrigo González, Cathy Sáenz hizo el ademán de atorarse con la taza de té que tenía en la mano. 'Karen, Karen, yo estoy aquí, no me he movido, miren, yo no me voy ah", dijo la popular 'mamacha'.

"Somos una familia y así tenemos que trabajar como una familia", dijo Karen Schawrz antes de darle el pase a Katy Sheen para que ingrese a la platea. "Yo también tengo memoria por si acaso", dijo al hacer su aparición.

Luego de ese tenso momento, las aguas se calmaron. Y es que ambas hasta bromearon con el hecho de ser enemigas ya que Cathy Sáenz puso un poco de resistencia antes de probar los postres que Sheen había preparado. Finalmente comió los dulces como una señal de paz.

Cabe recordar que hace unos años Katy Sheen pasó por un terrible momento cuando el papá de Cathy Sáenz la escupió en la cara cuando trataba de entrevistar a la 'mamacha' sobre la denuncia que le entabló al antiguo conductor de Amor Amor Amor.