¡Qué tristeza! El cantante Abelardo Gutiérrez, conocido popularmente como Tongo, falleció a los 65 años el pasado viernes 10 de marzo . La lamentable noticia fue confirmada en redes sociales por su esposa Gladys Lupinta y su hija Cintia G.

El intérprete de “La Pituca” había sido internado de urgencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en varias oportunidades debido a su diabetes e insuficiencia renal.

Su familia se pronunció

Su esposa Gladys Lupinta fue una de las primeras en despedirse públicamente de su compañero de vida. En su cuenta de Facebook compartió un emotivo mensaje.

“Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toma una vida, tengo que aceptar tu partida aunque se me parte el alma, descansa en paz esposo mío Abelardo Gutiérrez, Tongo” , escribió su esposa a manera de despedida en sus redes sociales.

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo sorprendió a sus seguidores al despedirse de su padre con un tierno mensaje.

“Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió en sus redes.

Asimismo, su hija Malu Gutiérrez también lamentó la partida de su padre con un emotivo mensaje que compartió en Twitter. “Adiós papito lindo. Te voy a extrañar y querer por siempre. Has luchado tanto, un hombre y padre valiente, con mucha fortaleza de quién siempre estaré orgullosa y agradecida por haberme enseñado tanto. Te amaremos por siempre Abelardo Gutiérrez ‘Tonguito’”, se lee en su mensaje.

Famosos también se sumaron a despedida

Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Tongo fue el youtuber y podcaster español, Jordi Wild, quien aseguró que el intérprete de ‘La Pituca’ y ‘Sufre Peruano’ seguirá haciendo reír en “el otro lado”.

“Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mutuo, y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy (viernes). Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado”, puntualizó en su Twitter.

El youtuber y streamer Andy Merino ‘Zein’ no pudo evitar conmoverse al enterarse de la lamentable noticia cuando estaba en plena transmisión de Twich.

“P**madre. Vaya noticia, vaya baldazo de agua que me acaban de dar. Yo lo conocía, es demasiado, es como cuando un amigo se te muere. Es una sensación horrible. Estoy en shock, no lo puedo creer”, expresó.

“Cuando yo lo conocí, él manejaba un carro muy modesto, muy humilde. Yo lo llevaba a comer a Larcomar. Él me decía ‘vamos a comer’ y yo le decía que sí, pensando que pondríamos mitad mitad. Pero siempre estaba la broma de ‘invítame, pues. ¿Qué no me vas a invitar?’, siempre con buena onda. Yo lo hacía con gusto”, indicó.

“Es una mier*** que se haya ido tan pronto, es jodid***, qué fuerte. Es muy fuerte… Qué loco y qué triste, pero más allá de los recuerdos que tengo de él, todos bonitos, hay que reconocer que es uno de los pocos artistas que han podido pasar la barrera de la internacionalización. Se hizo conocido en un país en donde no se habla el mismo idioma, sea por memes, por viralidad, por lo que sea. Superó la barrera del idioma, muy pocos lo logran”, añadió conmovido.

La periodista Milagros Leiva también reaccionó a la muerte del famoso cantante. “Triste noticia: Tongo ha muerto. El Perú te va a extrañar, querido Tongo. Descansa en paz”.

Samuel Suárez, a cargo del portal de espectáculos Instarándula, dedicó un sentido mensaje a los familiares de Tongo. “Se me parte el alma con esta noticia. No pienso decir nada más por el respeto y el cariño que le tuve a Tongo por tantos años. Mucha fuerza a la familia. Nuestro gordito seguirá en nuestros corazones por siempre”, resaltó el periodista de espectáculos.

El Ministerio de Cultura también se pronunció tras la lamentable muerte de Tongo y extendieron sus condolencias a sus familiares. “Lamentamos el fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido como ‘Tongo’, cantante y compositor de cumbia peruana que trascendió en la música y cultura popular de nuestro país. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigas/os”, se lee en el mensaje que difundieron en su cuenta oficial de Twitter.

