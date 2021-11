Yamilet, ganadora de La Voz Perú en 2015, relanza su carrera con álbum de fusión pop urbana

La cantautora puertorriqueña YAMILET relanza su carrera musical con una versatilidad y registro vocal más maduro que ahora la ubica en una fusión pop urbana.

Ganadora de la Voz Perú en el 2015, YAMILET presenta su más reciente producción denominada “Sígueme a ciegas”, canción inédita de su propia pluma y que fue producida en mancuerna con el productor “Papa Bear” en los estudios de “La Realeza”(Perú - Puerto Rico).

“Sígueme a ciegas” va interpretado en español e inglés y habla de diversión, baile y buenos tiempos. Viene acompañada de un video clip rodado en formato cine en locaciones del Yoy Lima Box Park.

YAMILET, además de cantar y componer, es una eximia músico que domina el piano, el violín y la guitarra, y que además produce sus propias creaciones musicales, lo que le ha valido importantes invitaciones como al Festival WHITE NIGHTS OF ST PETERSBURG en RUSIA, el más reconocido y grande en Europa del Este.

Asimismo, cabe destacar que durante la pandemia YAMILET representó al Perú en el concurso “MUSIC IS THE UNIVERSAL CURE” en Los Ángeles - USA, en el que ganó con el tema “Live like this” entre cientos de compositores del mundo.

Adicionalmente YAMILET ha hecho colaboraciones con artistas de Italia y Brasil, lo que le ha dado mayor experiencia y exposición en el negocio de la música.

