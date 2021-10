Yolanda Medina se pronunció luego de la fuerte polémica que se desató cuando Nilver Huarac acusó a Christian Domínguez de haberse llevado a Pamela Franco de Alma Bella sin respetar el contrato que tenía con él, para trabajar en Puro Sentimiento.

La cantante aclaró que existen dos agrupaciones de ‘Alma Bella’, la que dirige ella y la que lidera el padre de la hija de Janet Barboza. “Yo he trabajado 14 años con él, nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos cómo es esto de la cumbia”, indicó en su visita a América Hoy.

En ese sentido, aseguró que lo que le hizo Christian Domínguez, también se lo hizo él a ella. “Lo que pasa ahora con Pamela también me lo ha hecho a mí, porque Pamela trabajó conmigo y tampoco me avisaron cuando ella se iba retirar de mi grupo. Nilver nunca me pasó ningún escrito para decirme que se iba retirar de Alma Bella de Yolanda Medina”, indicó.

La cantante indicó que ‘la historia se repite’ y aclaró que Pamela Franco trabajó con ella durante dos años consecutivos y luego uno más. “O sea, siete años no ha trabajado con Nilver. Cuando ella ingresa a mi grupo también aprende mucho”, dijo.

Yolanda Medina le pidió a Nilver Huarac hablar con la verdad. Asimismo, aseguró que cuando se ‘jaló' a la pareja de Christian Domínguez le puso una mensualidad, algo que no acostumbra hacer ella.

