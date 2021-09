El cantante Álvaro Rod, intérprete de “Dime cómo hago”, tuvo que ser trasladado a la Villa Panamericana de Villa El Salvador, donde es atendido por el personal de salud, tras haber dado positivo a COVID-19.

El cantante de salsa fue diagnosticado de este virus la semana pasada luego que presentara síntomas fuertes, como dolor de cabeza, fiebre, entre otros. El viernes 24 de setiembre, por la noche, lo llevaron a la villa deportiva para que guarde cuarentena.

En breves declaraciones para una nota de prensa, Rod aconsejó que la gente no debe bajar la guardia frente al COVID-19. “Este virus es muy terrible. La pasé muy mal los primeros días, pero poco a poco me estoy recuperando. No se confíen a los que no les han dado, al contrario sigan cuidándose”, dijo.

Cabe señalar que Álvaro Rod había regresado a los shows presenciales por todo lo alto cantando el tema “Vivir lo nuestro” con la puertorriqueña La India en el concierto Salsa Bicentenario.

Asimismo, su carrera musical seguía en ascenso luego que sus nuevos temas “Dime cómo hago” y “Escúchame mi amor” se convirtieran en tendencia en las radios nacionales.

