El arte no se detiene, porque las emociones son constantes. La música acompaña en el día a día a cada ser humano. La calle te forja y genera una identidad. Han pasado quince años desde que ‘Barrio Calavera’ viene contando historias, basado en la cotidianidad de un Perú de todas las sangres, con su gente que se reinventa y empodera para darle vida a sus sueños. Joe ‘Winsho’ Hoyos, Joao Kahn, Pablo Begazo y Mijail Palacios nos muestran su manera de ir por el mundo, tan diferentes entre sí, que ha fortalecido esta fusión que se refleja en un grupo que se abraza al éxito.

Joe ‘Winsho’ Hoyos (Voz)

¿De qué barrio eres?

He vivido en el Callao, en el Asentamiento Humano. Luego me he ido a vivir a Carabayllo.

Zona salsera

Ese ritmo siempre estuvo presente, por el solo hecho de estar en el puerto.

¿Y eres melómano?

Absorbo todo, Cuando descubro una banda, me busco todos sus temas, hasta saciarme de su música.

¿Se crea mejor en la adversidad?

Creo que una canción, se escribe, de acuerdo a los visceral del momento.

¿Por qué los temas más buscados son los que hablan del desamor?

Las personas gustan victimarse y agarrar como favorita, una canción que refleje eso.

¿Rockero que se respeta no baila salsa?

Eso ya quedó en el pasado.

Esta pregunta se la haré a todos, ¿Qué es el amor?

Es ceder.

¿Cuál es el placer de tirarte sobre los fans?

Para que me abracen y sentirlos en esas manifestaciones de afectos.

Joao Kahn (Teclados)

Creas un tema, ¿a quién se lo muestras?

Hago un ‘Focus group’ y mido si le gusta a la gente.

¿Aceptas críticas?

Si y muchas veces me sugieren que le modifique ciertos detalles.

Te han dicho: ‘No pasa nada’

No, pero si me dan aportes.

¿Alguna vez tu mente se ‘ha ido’ del concierto?

Mi mano se va moviendo sola y pienso en la deuda del agua, me pregunto si apagué la cocina, ja, ja.

¿Es real lo qué dices?

Claro que sí. Pasa solo en un instante.

Compones un tema, ¿Qué más sigue para redondear la elaboración de la canción?

La tengo que imaginar en concierto y cómo se escucharía.

¿En momentos tristes se crea mejor?

Creo que sí, porque cómo se entiende que se haya creado un tema tan bueno como ‘Revolver’.

¿Concepto del amor?

El amor es bonito, pero también se ha dicho que es una mier…. Ja, ja.

Pablo Begazo (Guitarra)

¿Por qué en los conciertos, el canto de los fans, siempre suenan bien?

Porque las voces armónicas se imponen sobre las que pueden considerarse desabridas.

¿Eso es científico?

Uno reconoce el sonido agradable y tu cerebro, trata de imitarlo.

¿Una presentación que tu mente se haya salido de la música?

Estaba tocando en ‘Bianca’ y logré identificar a mi novia entre la gente y ella a mí.

¿Qué sucedió?

Me hizo un solo gesto y me desconecté del lugar donde estaba.

¿Por qué las canciones de desamor son las más solicitadas?

Porque la felicidad solo la alcanzas por momentos y por eso es añorada mediante esos temas.

Obviamente, debo pedirte tu concepto del amor

Es construir.

Mijail Palacios (Batería)

¿Rokero de siempre?

Soy huancaíno y en mi casa siempre he escuchado los huaynos.

¿Y otro género?

Elegí el rock subterraneo, pero en esos tiempos sonaba mucho la salsa sensual.

¿Te gusta?

Me atrevería a decir qué en ese género, me gusta más ese tipo que las clásicas y lo digo corriendo el riesgo que un salsero piense que estoy cometiendo una herejía.

¿Repasas los temas del grupo y piensas que pudieron ser mejores?

Soy de los que creen que las canciones, con el tiempo, crecen.

¿Explícate por favor?

En su momento, cuando están grabadas, si puedo hacerle algunas observaciones, pero años después, las escucho y digo que están bien pajas.

¿El amor es todo?

Somos personas relacionándonos con otras y en base a ese sentimiento. Por él tenemos este grupo, también mis amigos, la familia.

¿Conclusión?

Es todo lo que te he dicho y también es la más grade de las guerras.

Solo queda añadir, que hoy, en ‘El Huaralino’, con más de 14 bandas sobre el escenario, se celebran los 15 años de ‘Barrio Calavera’. Amén.

