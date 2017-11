Becky G saca cara por su tema ‘Mayores’ y asegura que si fuera Maluma no la censurarían [VIDEO y FOTOS]

A pesar del gran éxito de su tema ‘Mayores’, Becky G está pasando por un difícil momento luego de que la canción fuera censurada en la televisión española. Y es que el programa ‘Operación Triunfo’ la obligó a cambiarle de letra al hit por su polémico contenido.

Frente a esta situación, Becky G lamentó que tomen estas medidas en contra de las intérpretes mujeres y no hagan lo mismo con los cantantes varones. ‘Si fuera Maluma o Enrique Iglesias todos saben que no van a cambiar las canciones’, dijo en una entrevista con el programa ‘La vida moderna’.

‘Para mí fue un honor ser parte del show (Operación Triunfo). Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música urbana’, aseguró Bekcy G, cuyo tema lidera las listas de Spotify y YouTube.

La polémica por Mayores gira principalmente en torno a las frases: ‘A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca / Los besos que quiera darme / Y que me vuelva loca’. Es así que para Operación Triunfo tuvo que modificarla así: ‘A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca’.

Siempre bailando! Miami memories with @playnskillz ❤️ Una publicación compartida de Becky G (@iambeckyg) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 1:39 PDT

En una entrevista con la agencia EFE, Becky G aseguró que ‘hay muchas canciones sexys en la música en estos momentos, pero todas las cantan hombres’. En ese sentido hizo alusión al tema de Luis Fonsi: ‘¿Des-pa-ci-to solo habla de bailar?’, se preguntó la cantante.

“¿Qué dice Enrique Iglesias al cantar: ‘Solo en tu boca yo quiero acabar’? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas. A mí me gusta que mi canción les haga pensar”, agregó Becky G.

Cabe indicar que Becky G, cuyo verdadero nombre es Rebecca Marie Gomez, está a punto de entrar en la lista de los 100 artistas con más reproducciones en Spotify con ‘Mayores’. Este polémico y exitoso tema lo grabó junto al popular Bad Bunny, quien también ha sido criticado por sus canciones.

Según contó Becky G, la canción comenzó como ‘un chiste’. Y es que todo el mundo comentó una foto que publicó en Instagram con su novio, el futbolista Sebastián Lletget, y aseguraron que parecía mucho mayor que ella, aunque solo se llevan cinco años.

