Blink-182, compuesto por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, habría cancelado su participación en el festival Lollapalooza Chile debido a las lesiones recientes que Travis sufrió en el dedo.

Se espera que pronto se haga público el anuncio oficial sobre la cancelación de la presentación del trío de California en el festival que se realizará en Chile el próximo 19 de marzo.

Travis Barker y su lesión en el dedo

Fue el propio Travis Barker, el baterista de la banda, quien informó a través de sus redes sociales que sufrió una rotura en los ligamentos de una de sus manos durante un ensayo.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, explicó el artista en su cuenta de Twitter.

Además, el miembro de la banda estadounidense publicó en su cuenta de Instagram una publicación en donde muestra a sus seguidores la lesión en su mano.

¿Qué artistas y bandas se presentarán en Lollapalooza Chile 2023?

UNa gran cantidad de artistas serán parte de uno de los festivales musicales más importantes del mundo. A continuación, la lista de los intérpretes más conocidos a nivel internacional.

Lollapalooza Chile - Lineup Oficial 2023. Video: YouTube

