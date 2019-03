Bon Jovi en Lima: Estos son los precios de las entradas para el esperado concierto en la capital

La banda estadounidense Bon Jovi ofrecerá un gran concierto en el Estadio Nacional el próximo 2 de octubre. La agrupación formada en Nueva Jersey en 1983 llegará como parte de su gira "This House is not for sale" con su fundador, Jon Bon Jovi, para deleitar a sus fanáticos.

El sencillo "This House is not for sale" ocupó los primeros lugares en los tops de Estados Unidos y varios países. Del disco de Bon Jovi, que lleva el mismo nombre de la canción, se desprenden temas como "Knockout", "Labour of Love", "Born again tomorrow"y "Roller Coaster".

La agrupación Goo Goo Dolls será la encargada de abrir el show en Lima con sus clásicas canciones como “Iris” y “Name”. Cabe indicar que la banda nación en 1986 de la mano de Johnny Rzeznik, y Robby Takac.

La gira "This House Is Not for Sale Tour" está llevando a Bon Jovi por todos Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía y ahora Sudamérica.

La venta de entradas para el club de fans de Bon Jovi se realizará de manera exclusiva el 14 de marzo a través de Teleticket. Los precios van desde y S/138 hasta S/793.50.

El 15 se iniciará una pre-venta con el 15% de descuento, exclusiva para pagos con tarjetas Interbank, que durará hasta el 17 de marzo y la venta para el público general con cualquier medio de pago empieza el 18.