BTS tendrá un concierto completamente gratis en Corea del Sur, titulado “Yet to come en Busan”. La boyband se juntará con sus fans en el escenario luego de los espectáculos exitosos de “Permission to dance on stage en Las Vegas”.

El grupo surcoreano será parte de este show para promocionar a Busan para la próxima EXPO Mundial 2030. Ante ello, BTS ha decidido brindar a sus fans una maratón completa de sus más recientes producciones de forma gratuita. Cabe mencionar que estos se transmitirán a través de la plataforma de Weverse Live.

Películas y conciertos de BTS antes de “Yet to come en Busan”

24 de setiembre:

“Lo mejor de ‘RUN BTS!’”: una recopilación de los capítulos más recordados de esta serie de juegos con una duración de 2 horas. Actualmente, hay más de 100 episodios en Weverse.

1 de octubre:

“Aventuras con BTS”: esta será la recopilación de su serie de viajes, tanto “In the soop” como “Bon voyage”, los cuales se deben pagar para verlos. En esta ocasión serán completamente gratis.

8 de octubre:

“BTS Presentaciones legendarias”: las performances más importantes de la agrupación, tanto en premiaciones como en los últimos conciertos realizados en el mundo.

15 de octubre:

“Bring the soul” y “Break the silence”: ambas son las películas de BTS que estrenaron en el 2019 y 2020, respectivamente. Los dos juntos tendrán una duración de 6 horas.

Calendario de actividades en Weverse. (Foto: Twitter)

¿Cuándo es el concierto de “Yet to come en Busan”?

El concierto de BTS, “Yet to come en Busan”, se dará este 15 de octubre del 2022 a partir de las 6:00 p. m. en horario de Corea del Sur. Esta presentación será gratis para todo el mundo que lo podrá ver a través de Weverse Live.

