BTS tendrá uno de los conciertos más esperados con “Yet to come en Busan” como parte de su agenda en octubre. Los integrantes han preparado un evento especial antes del espectáculo para que las fans estén al tanto de su grupo favorito.

El concierto de “Yet to come en Busan”, es para promocionar la ciudad de Corea del Sur como sede de la próxima EXPO Mundial 2030. Ante ello, la agrupación de k-pop ha sido la seleccionada para para participar en este evento.

Hora de estreno de maratón de “Run BTS!”

Maratón de “Run BTS!” en Perú, Ecuador, Colombia, CDMX en México: 4:00 a. m.

Maratón de “Run BTS!” en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Cuba: 5:00 a. m.

Maratón de “Run BTS!” en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 6:00 a. m.

Maratón de “Run BTS!” en España: 11:00 a. m.

Maratón de “Run BTS!” en Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 a. m.

¿Cómo ver la maratón de “Run BTS!”?

Para disfrutar de la maratón de “Run BTS!”, se debe descargar la aplicación de Weverse en el celular, ya sea para Android o iOS. Además, este tiene una opción para las computadoras. Este y los próximos contenidos de BTS se transmitirán en la misma plataforma a través de su opción LIVE.

Lo único que se debe hacer, es acceder a la comunidad de BTS en Weverse y seleccionar la opción LIVE que se encuentra a la derecha de la pantalla. Ahí mismo saldrá para reproducir los videos.

Plataforma de Weverse. (Foto: Weverse)