“Unidos en concierto por Carlos Guerrero” reunirá a la banda nacional Un Día en la Vida para ofrecer dos horas de música Beatle el lunes 27 de diciembre a las 8:30 p.m. en La Cúpula de las Artes del Jockey, a beneficio del líder de We All Together, quien atraviesa un difícil momento de salud.

“Esta actividad es un gesto de solidaridad para Carlos con quien hemos compartido escenario cada 7 y 8 de diciembre desde hace 32 años en UDV que nació precisamente de una reunión de amigos con quienes compartimos la pasión por la música de The Beatles”, expresa el director musical Edmundo Delgado.

Organizado por DEA Promotora, este evento espera sumar bandas o cantantes a esta cruzada, asimismo convoca a todo el público beatlemaniaco y a los seguidores de We All Together para que apoyen comprando sus entradas en Teleticket y puedan disfrutar del espectáculo.

We All Together es una banda peruana de rock pop melódico, formada en 1971 en Lima. Liderada por Carlos Guerrero, Félix Varvarande y Ernesto Samamé la agrupación forma parte de la historia del rock nacional por sus trascendentales composiciones que calaron en varias generaciones.

Este espectáculo musical a beneficio, “Unidos en Concierto por Carlos Guerrero”, y que tiene como base de la performance de Un Día en la Vida se hace posible gracias a la colaboración de Radio Mágica, Teleticket, La Cúpula de las Artes y la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

Precios de las entradas:

Golden: S/140

Platinum central: S/130

Platinum: S/110

Silla de Ruedas +1: S/110

Preferencial: S/80

General: S/40

