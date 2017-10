El cantante colombiano estuvo en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, para brindar un concierto y promocionar su próximo álbum, Vives. Previo al show dio una extensa entrevista a Clarín, en la que habló del fútbol, la política, el reggaetón, el nuevo género trap, Maluma, Shakira y más.

Entre las nuevas canciones de Carlos Vives está ‘Nuestro secreto’, que fue calificada por el periodista como un “reguetón antireguetón”. “Es todo lo contrario a lo que uno escucha. El reguetón es contenido sexual explícito; para un caballero es difícil entenderlo. Hay una ley que dice que los caballeros perdemos la memoria. Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura”, mencionó Carlos Vives.

La entrevista continuó y se recordó que Maluma fue criticado por su canción ‘Cuatro Babys’. “Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reguetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada "comercial". Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, opinó Carlos Vives, quien luego habló de su trabajo y canciones junto a Maluma.

“A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: "¿Qué es el trap?". Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés. Estos jóvenes están copiando eso. A Charly García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Donde ves tú pornografía? En canales especializados, no cuando prendes la tele”, es la respuesta que Carlos Vives da en la entrevista de Clarín.

​POLÍTICA

​Carlos Vives viene de una familia con un historial en la política colombiana. Sin embargo, el cantante se ha mostrado al margen “Mi familia estuvo siempre en el poder. Muchos hicieron el bien, y otros no tanto. Pero no me interesa hacer política; porque eso lo termina pagando el pueblo. Estamos atrasados en infraestructura, y yo me siento con responsabilidad. Pero por ciudadano, no por mi familia”.

