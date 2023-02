Julio Simeón, ‘Chapulín, el dulce’, fundador con Jaime Moreira de ‘Los Shapis’, reveló que su mamá nunca quiso que se dedicará al arte y que la primera vez que ganó, cantando, sus primeros 10 INTIS le preguntó a quién había asaltado. Desde ese día Julio y Jaime han popularizado temas como ‘El aguajal’, ‘Chofercito’ , ‘Ambulante soy’ y hoy están a puertas de celebrar el 42 aniversario de esta emblemática agrupación con un mega concierto este 14 de febrero en un local de la Carretera Central.

“Cumplimos 42 años este 14 de febrero, Día de San Valentín y vamos a estar tocando en el local Samay Wasi, kilómetro 6 y medio, de la Carretera Central, a partir de las 8 de la noche. Haremos un ‘Shapi concierto’ de 5 horas. Nos acompañarán Flor Sinqueña, ‘La Reina de la Tunantada’, ‘Noche Azul’ y Anyaco”, dijo ‘Chapulín’.

¿Julio y recuerdas la primera vez que subiste al escenario?

¡Claro! Fue en la escuelita de Huallaspanca, con ‘Los Ovnis’ del Perú. Me llamaron del coro donde cantaba, a los 15 años, para integrar el grupo, pensaba que era broma y me llevaron a su casa, ensayamos tres canciones y dijeron : Ya eres integrante de ‘Los Ovnis’, mañana vamos a trabajar en Huallaspanca. Cuando llegué al local me dieron una camisa grandaza que me la estaban remangando, porque era mi uniforme y entré al escenario con los ojos cerrados, no abría los ojos, por miedo a la gente, a la tercera canción recién abrí los ojos.

Recién te soltaste…

Ya estaba dominado el monstruo del público. Fue emocionante, esa primera vez me pagaron 10 diez soles, perdón 10 Intis.

¿Diez Intis? ¿Y era plata?

Era plata y se la entregué a mi mamá. Como a mi mamá no le gustaba la música, me preguntó ¿a quién has asaltado? y le dije: No mamá, me han pagado por trabajar.

¿Después le contaste a tu mamá que eras parte de la orquesta, cómo lo tomó?

Aún piteaba. Quería que sea un profesional, que vaya a la universidad, pero más me jalaba la música y grabé un disco. El primer disco que grabé y ganó disco de oro.

¿Qué tema hiciste con ellos?

‘Dime sí’, disco de oro por vender más de 1 millón de discos, de 45 revoluciones por minuto.

Asu y en ese tiempo, sin redes sociales

Ahora ya nos están volviendo inútiles las redes sociales, ya no se hace nada. Las grabaciones ya no son como antes, que eran 1, 2, 3, a la 20 recién quedaba el disco. Ahora una pasadita, hay una falla, nos dicen ‘ya nosotros pegamos’ y listo. Ahora cualquiera es cantante, artistas como nosotros no hay.

Los Shapis, siguen siendo una leyenda

Así es, son 42 años ininterrumpidos de hacer música a nivel nacional y a nivel mundial. El viernes 10 vamos a estar en el teatro de Lima, en el aniversario de la Sinfónica, ahí vamos a cantar ‘Chofercito carretero’ con la Sinfónica.

Los Shapis tienen su momumento en la plaza de Chupaca (Foto: Trome)

De los temas de Los Shapis, ¿cuál es el que te mueve el piso?

‘El aguajal’, no solo a mí, también al público. Tantos años y no ha pasado de moda. Hay que tocarlos 2, 3, 4, 8 veces, la gente lo pide y pide. También está ‘Ambulante soy’ un tema social que ha tocado fuertemente en el estrato social del Perú, en los vendedores ambulantes

‘Los Shapis’ es una agrupación con la que muchos provincianos nos identificamos.

Somos representantes de la zona provinciana que radica en Lima. Hay provincianos que valen la pena, que son magnates de Gamarra, de Los Olivos, de los grandes mercados. Antes se vendía en las vereditas o en las paraditas. Ahora son magnates, son provincianos, como en nuestras canciones, que han forjado sus empresas.

HOMENAJES EN VIDA

¿En estos 42 años de historia han recibido muchos reconocimientos?

Actualmente tenemos una estatua en la plaza de Chupaca, de Chapulín y Jaime Moreira. A los artistas hay que apreciarlos en vida, una vez muertos, en el cajón, ya de qué sirve. La música de ‘Los Shapis’ es la música del pueblo, nuestra música nunca va a pasar de moda, son temas muy profundos, fáciles de bailar, entonar, traen mensajes de aliento al hombre andino, selvático, de la realidad social, lo que pasamos en la vida. Por eso no pasa de moda. ‘Los Shapis’ son la leyenda viva de la música tropical peruana.

Y los premios internacionales que han recibido, ¿cuáles han sido?

Nosotros hemos sido mariscales de la Peruvian Parade de Norteamérica, en los Estados Unidos, Embajadores en el Festival Mundial de París, Francia, eso fue en el 85, cuando teníamos 15 años recién.

MÁS INFORMACIÓN :