Chino y Nacho: ¿Nunca fueron los mejores amigos? Así era la verdadera relación entre los venezolanos [FOTOS]

¿Por qué Chino y Nacho se llevan tan mal ahora? ¿Acaso nunca fueron realmente amigos? Estas son las preguntas que se hacen miles de fans del ex dueto venezolano, luego de las recientes declaraciones de Miguel Ignacio'Nacho'Mendoza contra Jesús 'Chino' Miranda.



Como se recuerda, Chino y Nacho se disolvió a comienzos de marzo de 2017. Las razones nunca fueron claras, sin embargo, muchos indicaron que los venezolanos tenían peleas y diferencias personales.



Con el pasar del tiempo, los rumores de esas diferencias incrementaron. Sobre todo cuando llegaron cada uno por su lado a la gala de los Premios Lo Nuestro. Por ese entonces, su mánager Pablo Villalobos confirmaba que el proyecto Chino y Nacho había terminado:



“Aquí comenzó todo, aquí terminó todo y aquí comienza todo de nuevo”, escribió Villalobos en las redes sociales.



Chino y Nacho se disolvió en marzo de 2017. Chino y Nacho se disolvió en marzo de 2017. AFP

Inmediatamente, los fans de Chino y Nacho quisieron conocer las razones de su separación. No lo podían creer.



Meses después, Nacho contaría a Univisión Entretenimiento los verdaderos lazos que lo unían a Chino. "No había un lazo tan estrecho de amistad como la gente tenía la percepción. Eso no quiere decir que nos llevábamos mal", reveló el venezolano.



"Cada quien tenía un grupo de amigos distinto, una vida completamente distinta. Eso fue determinante en que cada uno pudiera tomar el control de su tiempo" agregó.



"ANIMAL Y BESTIA"



Es por eso que sus seguidores todavía no pueden comprender lo que ha ocurrido por estos días con los intérpretes de éxitos como 'Mi niña bonita' o 'Andas en mi cabeza'.



Nacho no pudo tolerar que Chino hablara sobre su situación migratoria en Venezuela y grabó un video para arremeter contra él.



"Me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que en inmigraciones de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos. Yo les dije 'mira, me comentaron esto para que le digan a Nacho'", dijo Chino durante una entrevista en 'El gordo y la flaca'.



Nacho respondió enfurecido: “Para los amigos míos que se tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a Estados Unidos con mi residencia, animal. Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, bestia. ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?"



Pero eso no fue todo. Nacho volvió a compartir un video en el que se disculpa con sus fans mas no con Chino: "Mi gente, discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos, pero somos humanos, me entienden. Tengo dos meses sin ver a mis hijos. Me parece bastante irresponsable que un inepto salga a decir comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás".



Como era de esperarse, las palabras de Nacho han dividido a los fans de ambos cantantes. En tanto, otros todavía tienen la esperanza de que vuelvan a ser el dúo de antes.