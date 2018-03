Citizen en Lima: Banda llega al Perú para esperado concierto este 22 de abril [VIDEO y FOTOS]

Este Domingo 22 de Abril la banda Americana de Rock Indie CITIZEN debutará por primera vez en Lima promocionando su nuevo álbum “Everybody Is Going to Heaven” y tocando temas del “Youth”, álbum muy sonado en nuestra tierra que los llevó a darse a conocer en nuestro país.



Las bandas nacionales Cecimosnter Vs Donka, Procrastinacion 1 Yo 0, Millones de Colores, Wanderlust y Heraldo, acompañarán a la banda liderada por Mark Kerekes en la primera edición del SUNSET TRIP FEST, un nuevo formato creado por la productora independiente 511 Underground planificadores de shows como el WE ARE ONE TOUR, SOUTH BOUND TOUR y otros shows.



Se contará con Feria de Merchandising, venta de bebidas, comida vegana y otros.



El show se realizará en la Discoteca THE BLOOD de Santa Beatriz.



Puedes conseguir tu pre venta en:

- JOINNUS.com



Puntos de venta físicos:



- EL ANEXXO de Barranco

-TIENDA WICKED de Miraflores

- EL GRITO tienda de Galerías Brasil

- JAMON RECORDS de Monterrico / Surco

- INFEX de Jr. De la Unión

- SCARED SEASON de los Olivos



Pre – venta: S/.90,00

Hora: 5:00 pm