Clavito y su chela: Su exesposa Pilar Astucuri dice que sí la golpeó

Pilar Astucuri, quien fue esposa de Robert Muñoz, cantante de ‘Clavito y su chela’, contó que ella y hasta dos mujeres más fueron agredidas por el cantante de cumbia. Asimismo, mostró conversaciones recientes de WhatsApp donde él le dice ‘mi amor’.



“Él me agredió, me jaló de los cabellos, pero nunca puse la denuncia. Además, cuando descubrí su infidelidad con una suboficial de la policía, ella me contó que también la había agredido. En ‘El Tambo’, en Huancayo, fue sentenciado por pegarle a una menor de edad. Yo creo que sí maltrató a Andrea Fonseca”, afirmó su exesposa en ‘Tengo algo que decirte’.



Además, mostró conversaciones de WhatsApp del último domingo donde ‘Clavito’ le dice ‘mi amor’, le pide disculpas por el pasado y que le gustaría ‘tenerla’. Todo esto, mientras mantiene una relación con Andrea Fonseca.



