Andrea Fonseca saca las garras. La bailarina de 'Clavito y su Chela ' y pareja de Robert Muñoz, salió a defender al cantante después que usuarios en Instagram lo insultaran por su aspecto físico. La joven está embarazada del líder de la agrupación musical y ya está en su quinto embarazo.

Debido a su embarazo, Andrea Fonseca ha decidido cuidar su periodo de gestación y mantenerse alejada de toda polémica. La bailarina de Clavito y su Chela y Robert Muñoz se comprometieron hace algunos meses y anunciaron su embarazo en medio de rumores de infidelidad y agresión.

Ahora, Andrea Fonseca decidió conversar con sus seguidores en Instagram con la nueva herramienta de preguntas. La bailarina se animó a compartir varias en su muro pero hubo varias que llamaron la atención porque se referían al líder de Clavito y su Chela.

Algunos de los mensajes que recibió Andrea Fonseca ofendían el físico de Robert Muñoz. Los usuarios en Instagram llamaron 'feo' y 'monstruo' al cantante de Clavito y su Chela y por eso no dudaron en preguntarle a la bailarina si es que ella estaba con interés con él.

"¿Cómo una mujer como tú puede estar con ese monstruo de Clavito?"



"Tan bonita y con él. Espero no te esté maltratando. Saludos"



"¿Te metiste por plata con Clavito? Porque para ser sincera no es tan agraciado"

Ante estos mensajes en Instagram, Andrea Fonseca decidió responder claro y directo a cada uno de sus seguidores para defender al cantante de Clavito y su Chela de esta manera:

"Qué malos. Cuando hay amor del bueno el resto no importa"



"Nunca presenté síntomas de maltrato. Ni antes ni ahora. Si llegara a ocurrir, no dudaría en alejarme. Estoy en contra del maltrato.



"Si fuera una interesada hubiera estado con alguien de mucho dinero. Quizá no lo es, pero su corazón y su manera de ser me enamoró"

