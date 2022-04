Dosis de reggae. “Los Pericos”, “Inner Circle” y “Yotuen” llegan a la capital para ser el gran atractivo del festival musical “Corona Sunsets Sessions”, una de las alternativas de entretenimiento más destacadas por los feriados de Semana Santa y que tendrá lugar en el Polo Lima Club, en Lurín.

Reconocidos artistas internacionales llegan para esta edición del festival, con Los Pericos (Argentina), Inner Circle (Jamaica) y Yotuel – ex Orishas - (Cuba) como los que encabezarán el evento. Además, también se presentarán Miki Gonzales, Laguna Pai y We The Lion, que pondrán a vibrar a todo el público.

¿Qué más habrá en el evento?

Los asistentes podrán conocer más sobre el uso del plástico y entender el proceso del reciclaje para darle nuevos usos, esto podrán aprenderlo en la estación ‘Better World’. Además, también podrán participar del taller de brazaletes en el que podrán elaborar sus propias pulseras con hilo de plástico reciclado.

Asimismo, se ofrecerá un workshop en el que las personas podrán aprender a hacer sus propias bandanas con la técnica del Tie Dye, utilizando el tinte de elementos naturales como la papa, camote y otros vegetales.

Finalmente, el evento también contará con un espacio en el que el público tendrá la oportunidad de decorar su cuerpo con un diseño de Slow Tattoo y de Bindi, esta última es una experiencia en el que las personas podrán ornamentar su piel con gemas, escarcha y tatuajes de henna en forma de celebración al sol.