La noticia de la llegada de Louis Tomlinson, ex One Direction, a Perú para el próximo año ha despertado el ánimo de los fanáticos de la música. Y es que con ello se reaviva la ilusión de que más artistas y grupos internacionales programen conciertos en nuestro país el 2022. A continuación te contamos algunos de los shows musicales que no te puedes perder el siguiente año.

Conciertos en Perú para 2022

Kiss - mayo del 2022

Tras una serie de reprogramaciones a causa de la pandemia, finalmente se anunció que la fecha definitiva del regreso de Kiss al Perú será el miércoles 4 de mayo del 2022 en el Arena 1. Ellos vienen como parte de su gira “End of the road tour”, la cual marcará su despedida de los escenarios.

Kiss inició su tour de despedida en enero del 2019 (Foto de MIGUEL RIOPA / AFP)

Louis Tomlinson - junio del 2022

Uno de los cantantes famosos de la actualidad llega a Lima el miércoles 1 de junio en el Arena Perú. Se trata del británico Louis Tomlinson, ex One Direction, quien llega para interpretar sus mejores canciones como solista de su disco “WALLS”.

Louis Tomlinson: ex One Direction confirma concierto en Perú para el 1 de junio del 2022

Epica - noviembre del 2022

Epica, la banda neerlandesa de metal sinfónico, llegará a Lima este 2022 tras una serie de reprogramaciones por la coyuntura del COVID-19. La agrupación se presentará el domingo 27 de noviembre del 2022 en el Centro de Convenciones Barranco.

Jose Luis Perales - marzo del 2022

José Luis Perales también reprogramó sus presentaciones en Lima. Inicialmente iba a presentarse en octubre de este año, pero por la emergencia del COVID-19 lo pospuso al 22 y 23 de marzo del 2022, en el Gran Teatro Nacional como parte de su gira “Baladas para una despedida - Tour Final”.

Jose Luis Perales se presentará en Lima en marzo del 2022.

Una noche de salsa - febrero del 2022

El evento más importante de la escena salsera en el Perú regresa con “Una noche de salsa 11, edición especial’, este 05 de febrero del 2022 en el Estadio Nacional, con El Gran Combo de Puerto Rico, El grupo Niche de Colombia, La Sonora Matancera, entre otros grupos extranjeros sorpresa; y 4 orquestas nacionales.

"La noche de salsa" regresa en febrero con una edición especial.

Soen - marzo del 2022

Soen, supergrupo sueco de metal progresivo, llega a Lima para presentarse el próximo 20 de Marzo 2022 en la explanada del Centro de Convenciones Festiva, en donde tocarán lo mejor de su nuevo álbum IMPERIAL.

MÁS INFORMACIÓN:

COPIAR ENLACE